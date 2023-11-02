فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الحادية عشر المقبلة، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط لمالكيهم والتقدم في دوريات فانتازي الخاصة بهم.

وأختار الكشافة إيرلينج هالاند كابتن للفريق ومحمد صلاح نائبا له في تشكيلة 3-4-3.

سام جونستون (كريستال بالاس) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يقدم حارس مرمى كريستال بالاس طرقًا متعددة للعودة لتحقيق النقاط مرة آخرى ضد بيرنلي، وحقق جونستون 28 نقطة في آخر خمس مباريات، حيث جمع بين ثلاث شباك نظيفة وأربع نقاط تصدي وخمس نقاط إضافية.

ماتي كاش (أستون فيلا) 5.2 مليون جنيه إسترليني

يتمتع ظهير أستون فيلا بتهديد كبير على مرمى الخصم خلال مبارياته خارج أرضه وقبل رحلة إلى ناديه السابق نوتنجهام فورست، حيث سدد كاش 14 من أصل 16 تسديدة له هذا الموسم خارج أرضه، وكانت جميع تسديداته الثمانية على المرمى في المباريات خارج أرضه.

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.6 مليون جنيه إسترليني

أحدث اليوناني تأثيرًا فوريًا منذ مشاركته بدلا من المصاب أندرو روبرتسون (6.5 مليون جنيه إسترليني)، وحافظ على شباكه نظيفة في آخر أسبوعين من الدوري.

كريج داوسون (وولفرهامبتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يواجه قلب دفاع ولفرهامبتون فريق شيفيلد يونايتد الذي سجل هدفين فقط في آخر خمس مباريات، ويمكن أن يكون التهديد عن طريق كرات الهواء لداوسون حاسماً ضد فريق شيفيلد الذي تلقى عدد كبير من التسديدات من الكرات الثابتة أكثر من أي فريق آخر.

محمد صلاح (ليفربول) 12.8 مليون جنيه إسترليني

فشل الجناح المصري في المشاركة بالأهداف مرة واحدة فقط طوال الموسم ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي برصيد 83 نقطة، ومن المتوقع أن يكمل صلاح تألقه ضد فريق لوتون الذي يعتبر من بين أسوأ فريقين من حيث تلقي شباكهما تسديدات داخل منطقة الجزاء وفرص خطيرة خلال مبارياتهما الأربع الأخيرة.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.6 مليون جنيه إسترليني

يواجه الكوري الجنوبي نظيره تشيلسي، بعد تحقيق 10 نقاط أو أكثر في 4 أسابيع من آخر سبع بالدوري، ليحقق 70 نقطة منذ مشاركته في مركز المهاجم الصريح في الجولة الرابعة، أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي خلال تلك الفترة.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.5 مليون جنيه إسترليني

النجم الإنجليزي هو أفضل صانع أهداف لمانشستر سيتي هذا الموسم، حيث قدم 23 تمريرة خطيرة، ويمكن لفودين أن يحقق الكثير من النقاط أمام فريق بورنموث الذي استقبل هدفين على الأقل في كل من رحلاته الأربعة.

جارود بوين (وست هام) 7.4 مليون جنيه إسترليني

يتمتع نجم وست هام يونايتد بسجل حافل بالأهداف خارج أرضه قبل رحلته إلى برينتفورد، حيث سجل بوين في جميع مبارياته الخمس خارج أرضه هذا الموسم وبلغ متوسطه 8.6 نقطة لكل مباراة خارج أرضه.

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14 مليون جنيه إسترليني

عاد المهاجم النرويجي إلى مستواه مرة آخرى بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة في ديربي مانشستر الأسبوع الماضي، وسدد هالاند 11 كرة داخل منطقة الجزاء وأربع فرص خطيرة خلال المباريات الأربع التي خاضها على أرضه.

داروين نونيز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

بلغ معدل المهاجم الأوروجوياني هدف أو تمريرة حاسمة كل 50 دقيقة خلال أول 10 أسابيع من فانتازي الدوري الإنجليزي.

دومينيك كالفيرت لوين (إيفرتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

سجل مهاجم إيفرتون في ثلاثة من آخر خمس مباريات له قبل لقاء الفريق على أرضه أمام برايتون، تسديدات كالفيرت ليوين الـ11 داخل منطقة الجزاء في تلك الفترة احتلت المركز الرابع بين جميع اللاعبين في فانتازي.