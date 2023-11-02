شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة سموحة بديربي الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة زعيم الثغر التي تخوض مواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى Nile.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: "حراسة المرمى: المهدي سليمان ،عمر صلاح، وخط الدفاع : هشام صلاح، محمود شبانه، كريم الديب، مصطفى إبراهيم، أسلام أبو سليمة، الحبيب حسن، خط الوسط : خالد الغندور، ناصر ناصر، عبدالغني محمد، بلال السيد، عمر الوحش، يكالي أوبامي، مصطفى سعد ميسي، مورو ساليفو، وخط الهجوم : بواتينج، رجب عمران، أحمد عيد، مابولولو".

وتشهد قائمة الغائبين كلا من: "عمرو خليل، سيف تقا، فوزي الحناوي، أحمد غنيم، أحمد ياسين، أحمد الشيخ، هاني الطامي، فرانك الآن، عمرو صالح".

وعلق طارق العشري على فوز فريقه على المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile لهذا الموسم، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وممتعة حيث شهدت قوة وندية بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: "3 نقاط مهمين للغاية، وحضرت جيدا لمواجهة المقاولون لأن الاتحاد يعانى من الخط الدفاعي، والبداية لم تكن جيدة واستقبلنا هدفا مباغتا لكننا عدنا بسرعة".

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري: "أنا ألعب على الخروج بشباك نظيفة بشكل دائم، لكنى أعترف بخلل في الخط الدفاعي، وتوقيت أهدافنا كان أفضل الأسباب التي ساهمت في تحقيق الانتصار".