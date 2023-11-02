شكرا لقرائتكم خبر عن السادسة مساء 16 نوفمبر موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبون هم: محمد النني و طارق حامد و حمدي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و أحمد حسن كوكا ومصطفي محمد و محمد شريف وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 فى ليبريا.