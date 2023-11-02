شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغزاوي رئيسًا لبعثة فريق اليد بالأهلي في مونديال الأندية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الغزاوي، عضو المجلس بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد (رجال) المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وحرص الغزاوي على الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي..ويذكر أن بعثة الأهلي تغادر القاهرة مساء الأحد المقبل.