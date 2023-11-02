شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان الخطيب رئيسا للجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقرت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على اختيار الدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، ومحمود الشربيني الحكم الدولي مديرًا للبطولة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي كل من دول: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، مصر ".

وكان قد أقيم أمس الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بالبطولة بحضور ساندرا فاول رئيسة لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، وديلون ريتشاردسون مدير التطوير بالاتحاد الدولي، وعزام الزعبي الحكم الدولي الأردني، وممثلي الدول المشاركة.

وتعد هذه البطولة إحدى البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، وقد استعد المنتخب جيدًا لها فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من: “ أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا“.

بينما تضم قائمة المنتخب 21 لاعب و 12 لاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي، محمد علي، مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “صباح محمد، إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي“.