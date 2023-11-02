شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انتخابات نادي 6 أكتوبر لاختيار مجلس جديد لمدة 4 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد نادي مدينة 6 أكتوبر، غدا الجمعة، انتخابات الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات قادمة.

ويخوض انتخابات رئاسة النادى 6 مرشحين أبرزهم الدكتور عبداللطيف صبحي واللواء هريدي والمهندس رضا عامر، بينما يخوض الانتخابات على مقعد النائب 4 مرشحين، ويخوض انتخابات أمانه الصندوق 4 مرشحين و7 مرشحين للعضوية تحت السن وتشهد انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فوق السن منافسة شرسة بين 23 مرشحًا للفوز بعدد 6 مقاعد فقط.

ومن المنتظر ، أن تقوم الجمعية العمومية بمناقشة الميزانية والتصديق على محضر الاجتماع السابق وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .