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غداً.. انتخابات نادي 6 أكتوبر لاختيار مجلس جديد لمدة 4 سنين

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القاهرة - سامية سيد -  

يشهد نادي مدينة 6 أكتوبر، غدا الجمعة، انتخابات الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات قادمة.

 

ويخوض انتخابات رئاسة النادى 6 مرشحين أبرزهم الدكتور عبداللطيف صبحي واللواء هريدي والمهندس رضا عامر، بينما يخوض الانتخابات على مقعد النائب 4 مرشحين، ويخوض انتخابات أمانه الصندوق 4 مرشحين و7 مرشحين للعضوية تحت السن وتشهد انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فوق السن منافسة شرسة بين 23 مرشحًا للفوز بعدد 6 مقاعد فقط.

 

ومن المنتظر ، أن تقوم الجمعية العمومية بمناقشة الميزانية والتصديق على محضر الاجتماع السابق وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .

 


نادي 6 اكتوبر

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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