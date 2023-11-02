شكرا لقرائتكم خبر عن «النيران الصديقة» تنقذ «الملك» أمام الجزيرة في الدقيقة 91 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فرض الشارقة التعادل 1-1 على مضيفه الجزيرة في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في أبوظبي في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل الجزيرة هدف التقدم عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 41،وأدرك عبدالله إدريس هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 91 بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده للنقطة 11 وبقي خامساً والشارقة إلى النقطة 13 وبقي رابعاً.

جاءت المباراة متوسطة الأداء ولم ترتق للمستوى المتوقع من الفريقين.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدف متأخر جاء في الدقيقة 41 عن طريق الهداف علي مبخوت بعدما استغل التمريرة المميزة من نسكينز كيبانو وضعها مبخوت ببطن القدم في مرمى عادل الحوسني ببراعة.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا كثيرة وكانت المبادرة الأولى لصالح الشارقة بتسديدة من كايو لوكاس صدها علي خضيف ورد عليه أو تزيلي بتسديدة مرت جوار القائم.

وفي الشوط الثاني ومنذ انطلاقته بحث الشارقة عن هدف التعادل وأنقذ علي خصيف رأسية عثمان كمارا في الدقيقة 50 وبعدها غاب الضيوف عن الاستمرار في ردة الفعل.

وواصل الجزيرة الطرف الأفضل في الأداء الجيد وحصل على عدد من الفرص وكان قريباً من إضافة الهدف الثاني من كرة أوتزيلي،ثم كرة علي مبخوت التي ابعدها دفاع الشارقة عن خط المرمى.

وفي الدقيقة 91 نجح الشارقة في التسجيل بعد عرضية من موسى ماريغا وسجل منها مدافع الجزيرة عبدالله إدريس برأسه بالخطأ في شباك علي خصيف.