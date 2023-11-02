شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تحافظ على صدارة بطولة المحاربين للجودو في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تختتم الجمعة في صالة جامعة السوربون في أبوظبي منافسات بطولة المحاربين القدامى للجودو التي تواصلت ضمن البطولات الثلاث العالمية التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبو ظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات التي شهدت مشاركة حوالي 2000 لاعب ولاعبه من 130 دولة من مختلف القارات في البطولات الثلاث.

وشهدت المنافسات محافظة منتخب كازاخستان على صدارته للبطولة برصيد 7 ميداليات ذهبية و7 فضيات و13 ميدالية برونزية، فيما تقدم منتخب البرازيل للمركز الثاني وصيفاً برصيد 6 ميداليات ذهبية وفضية و8 ميداليات برونزية، وتراجع منتخب فرنسا للمركز الثالث برصيد 4 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

وعلى مستوى المنتخبات العربية ال 7 المشاركة فقد احتفظ المنتخب السعودي بصدارة المنتخبات العربية المشاركة بفضية لاعبه إبراهيم البكر (57 سنة) في وزن فوق 100 كيلوجرام لفئة الرجال، وفي المركز الثاني المنتخب الجزائري ومنتخب الكويت في المركز الثالث.

وتبادل ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير البطولة ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد والحكم الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس الإدارة.

شهادة نجاح

وكلف الاتحاد الدولي للجودو لاعب منتخبنا الوطني السابق خليفة سالم القبيسي بالإشراف التنظيمي والإداري على بطولات أبو ظبي جراند سلام الكبرى للجودو وبطولات العالم للكاتا القادمة والمحاربين القدامى، بعد نجاحاته المتتالية في مجال تنظيم البطولات الماضية التي استضافها اتحاد الإمارات للجودو في (صالة مبادلة ارينا)، قبل الانتقال لصالة الاتحاد في بني ياس شرق في المرات القادمة.