شكرا لقرائتكم خبر عن منصور الفارسي بطل تحدي سيح السلم للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيح السلم: مسعد عبدالوهاب

توج الفارس منصور سعيد الفارسي بطلاً لسباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كلم، الذي أقيم الخميس في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 125 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، في افتتاح برنامج الموسم الجديد 2023 - 2024.

وحقق البطل اللقب على صهوة الجواد «تاتارينو» المملوك لإسطبلات «إم آر إم» وقطع المسافة في زمن قدره 4:25:05 ساعة، وحل الفارس عبدالله علي العامري ثانياً على صهوة «أباندومز روكابيلي» لإسطبلات F3 وسجل 4:25:08 ساعة، وجاء الفارس خلف أحمد الغيث ثالثاً على صهوة الجواد VOGUE، لإسطبلات جميرا، بزمن 4:25:45 ساعة.

تنافس مثير

وكان السباق شهد تنافساً قوياً ومثيراً على طول مراحله التي أسفرت عن تصدر الفارس إسحاق خان نجرو خان المرحلة الأولى البالغة 40 كلم على صهوة الجواد «فايست دي بايري» المملوك لإسطبلات «ايه بي اتش» بزمن 1:28:07 ساعة، متقدماً على الفارس أحمد صلاح أمين «من إسطبلات البراري» الذي حل ثانياً، ومحمد سعيد البلوشي «إسطبلات البوادي» الثالث.

تغييرات في المراكز

وشهدت المرحلة الثانية ومسافتها 32 كلم تغييرات في المراكز بصعود الفارس محمد سعيد البلوشي إلى الصدارة على صهوة الجواد «سيزار» بزمن 1:15:49 ساعة، وتقدم الفارس محمد حسن الحمادي من إسطبلات F3 إلى المركز الثاني على صهوة «دريم تايم»، وحل الفارس أميري الفاضل عبدالمطلب في المركز الثالث على صهوة الجواد «سانيسغانز» لإسطبلات جميرا.

وتحولت المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم إلى صراع بين المشاركين وتمكن الفارس إسحاق خان نجرو من استرداد الصدارة بزمن 1:16:39 ساعة، كما صعد الفارس عبدالله علي العامري إلى المركز الثاني على صهوة «أباندومز روكابيلي لإسطبلات F3، وحل الفارس زايد محمد المهيري ثالثاً على صهوة «النيز جميلة» المملوك لإسطبلاتF3.

وتمكن منصور الفارسي من حسم اللقب بعد صراع مع منافسيه في المرحلة الرابعة ومسافتها 20 كلم.

تتويج الأبطال

وتوج اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية البطل والوصيف والثالث، مشيداً بمستوى السباق الذي مثل انطلاقة قوية للموسم، متوقعاً أن يشهد تنافساً قوياً جداً على خلفية الاستعدادات الجيدة للإسطبلات والملاك والمدربين.

من جهته، أهدى بطل السباق سعيد الفارسي اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن دعم ورعاية وتوجيهات سموه السبب المباشر في تطور مستوى فرسان الإمارات، كما أعرب عن سعادته بالتتويج بأول ألقاب الموسم الذي حققه وسط منافسة قوية من المشاركين مشيداً بجهود مدربه إسماعيل محمد التي أسهمت في الفوز.