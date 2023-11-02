كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل بدء المران المسائي

ياسر رشاد - القاهرة - قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد محاضرة للاعبي الفريق الأحمر، استعدادًا لملاقاة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



وناقش كولر على هامش المران العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة القادمة.‏

وواصل الفريق الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

جراحة رضا سليم ..

على صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

"وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.‏

وأشار طبيب الأهلي في تصريحاته مساء اليوم إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

كان المغربي رضا سليم لاعب الأهلي، قد أجرى عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.