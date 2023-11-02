صيد 2003 يهزم صقيل بثلاثية نظيفة فى دوري الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة القدم للناشئين مواليد 2003 بصيد الدقي الفوز على نادي صقيل بنتيجة 3 ـ صفر فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب منشية البكاري ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة لكرة القدم.



أحرز أهداف الصيد اللاعبين شريف أبو هندية هدفين في الدقيقتين 5 ، 14 من أحداث الشوط الأول، وسجل محمد عبد الشافي هدف في الدقيقة 12 لتنتهي المباراة 3 / صفر لصالح الصيد.

مثل الصيد في المباراة اللاعبين: أحمد خالد عبد اللطيف، محمد أشرف كمال، عبد الله هشام علي، عمر حمدي أحمد، محمود عنتر، يوسف الكردي، شريف محمد جمال، نور الدين أحمد، محمد عبد الشافي، شريف أبو هندية، خالد عصام، ميناس محمد زكريا، على طنطاوي، كريم طارق.



الجهاز الفني والاداري:



كابتن نبيل البحطيطي مدير القطاع، كابتن محمد بدوي مدير اداري القطاع، كابتن خالد عبد الله مدير فني،كابتن أشرف بدر الدين مدرب حراس،كابتن محمد القباري أخصائي،كابتن رزق بهنس إداري.