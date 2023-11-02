صيد 2006 يهزم مناشي البلد برباعية فى دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق 2006 لكرة القدم بصيد الدقى على فريق مناشي البلد بنتيجة 4 /1 فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين على ملعب منشية القناطر فى اطار منافسات دورى منطقة الجيزة لكرة القدم.



احرز اهداف الصيد اللاعبين مروان مجدى هدف، عمر عاطف هدفين، عمرو خالد هدف.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين :عبد الله اسامة ، كريم عاشور ، يوسف أحمد، عبد الرحمن وائل ، ياسين وليد، اسماعيل احمد ، على حسام ، عمرو خالد ، نور محمد، مروان مجدى، عمر عاطف ، كريم على ، محمد مصطفى ، عمر أحمد، عمرو تامر، ادم احمد ، محمد وسام.



الجهاز الفنى والاداري:



نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، أيمن حافظ المدير الفنى، عمر مسعود مساعد مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس، محمد عصام علاج طبيعي، السيد عبد العال اداري الفريق.

وفي سياق متصل، حقق فريق 2007 لكرة القدم بصيد الدقى الفوز على نظيره يخت الجيزة بنتيجة 10 / 3 فى المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب الامن المركزي فى اطار منافسات دورى المنطقة لكرة القدم.