شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في دورة كلباء للألعاب الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، ينظم مجلس الشارقة الرياضي دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة على شاطئ مدينة كلباء خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري، حيث تتابع اللجنة المنظمة عملية التسجيل في الألعاب المختلفة التي تتضمنها الدورة بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية وتتواصل الترتيبات لإخراج الحدث بشكل مميز فنياً وتنظيمياً يمثل امتداداً لنجاح النسختين السابقتين.

تتضمن الدورة ألعاب كرة القدم الشاطئية ويتم التنسيق للتسجيل من خلال اتحاد الإمارات لكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية من خلال اتحاد الإمارات للكرة الطائرة ولعبة كرة السلة «3×3» مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، أما الترايثلون فمن خلال اتحاد الإمارات للترايثلون، والريشة الطائرة عبر اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بجانب ألعاب الدفاع عن النفس «التايكواندو، الكاراتيه، الجودو، الجوجيستو، المصارعة الشاطئية» ويتم التسجيل من خلال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الألعاب المائية «الدراجات المائية، الكاياك» مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إضافة إلى الفعاليات والألعاب المصاحبة.

وأعرب عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة عن سعادته بالتجاوب والإقبال المميز من الفرق واللاعبين على حد سواءً للمشاركة في النسخة الثالثة من الدورة، حيث تمضي الترتيبات على قدم وساق مع بدء التسجيل في مختلف الألعاب.

وقال جاني: نتطلع إلى منافسات قوية وشريفة في المسابقات التي تضم عدداً من الشروط والأحكام تم وضعها بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية.

وأضاف: هنالك العديد من التوصيات والمقترحات التي ستسهم في تعزيز صورة الدورة في هذه النسخة من أجل تقديم عمل يليق بطموحاتنا.

ودعا عبدالملك جاني جميع الهواة واللاعبين لسرعة التسجيل في المسابقات والمشاركة في دورة كلباء وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى منصات التتويج للمراكز الأولى والحصول على الميدالية المميزة الخاصة بالحدث إضافة إلى المكافآت المالية المرصودة لها.