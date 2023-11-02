شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجبر أوسوريو على استبعاد محمود علاء من مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، محمود علاء من مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن استبعاد محمود علاء من مباراة زد لوجهة نظر من الكولومبي أوسوريو رغبة منه في إراحة اللاعب لموقعة بيراميدز المصيرية في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الأربعاء 8 نوفمبر.

ويرغب أوسوريو فى الحفاظ على لاعبيه، من الإصابات عن طريق التدوير بينهم، خاصة أن مواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر لا تقبل القسمة على اثنين وربما تكون فاصلة في مشوار المدرب مع القلعة البيضاء.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة دورى Nile.

وضم أوسوريو المدير الفنى للزمالك سامسون للقائمة بعد استبعاده فى المباريات الماضية، فيما استمر غياب محمد عبد الشافى.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.