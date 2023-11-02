شكرا لقرائتكم خبر عن كاس العالم للاندية .. الأهلى يستهل مشواره بالمونديال 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كاس العالم للاندية هي البطولة التي تنتظر مشاركة تاسعة واستثنائية للنادي الأهلى، في البطولة التي تحتضنها السعودية الشهر المقبلأ، والتي يستهلها المارد الأحمر يوم 15 ديسمبر القادم.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق عن جدول مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد القرعة التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين فريقى اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا يوم 15 من الشهر نفسه.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023 الأهلي في طريق بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، في حالة تخطي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني، ليتجنب المارد الأحمر مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا 2023.

فيما أسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دورى أبطال أوروبا مع الفائز من مباراة أوراوا الياباني و ليون المكسيكي في الدور نصف النهائى.