شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم القباني يتوج ببطولة SA للاسكواش بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري إبراهيم القباني ببطولة SA للاسكواش، والتي أقيمت بجنوب أفريقيا ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

وفاز إبراهيم القباني في المباراة النهائية على الإنجليزي بن سميث بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط11-8, 11-8, 11-6.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".