شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز ضد الوداد.. موعد مباراتي الذهاب والإياب بنهائي الدورى الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور الكرة الأفريقية مباراة ذهاب نهائي بطولة دورى السوبر الأفريقى والتى تقام فى معقل فريق صن داونز "لوفتوس فيرسفيلد"، يوم الأحد 5 نوفمبر الجاري، فى جنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من نفس الشهر، على ملعب "محمد الخامس"، معقل فريق الوداد المغربى.

تأهل فريقا صن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى إلى نهائى النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعد تخطيهما كل من النادى الأهلى والترجى التونسى، على التوالى، فى دور نصف نهائى البطولة.

ونجح فريق صن داونز فى الوصول لنهائي الدوري الأفريقي، على حساب النادي الأهلى، بنتيجة 1 - 0، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنصف النهائي، فى المقابل، وصل الوداد المغربي للمباراة النهائية متفوقا على الترجي التونسي، بركلات الترجيح 5 - 4، بعد التعادل بنتيجة 1 - 1، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي قد شهدت مشاركة 8 أندية وهي: الأهلى المصري، الوداد الرياضي، الترجي التونسي، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، سيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي.

تحدث رولانى موكوينا المدير الفنى لنادى صن داونز الجنوب أفريقى عن تأهل فريقه بعد المباراة التى جمعته أمام الأهلى التى انتهت بالتعادل بدون أهداف على استاد القاهرة، فى إياب نصف نهائى الدورى الأفريقى لكرة القدم، وفشل فى الصعود إلى نهائى البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد صن داونز إلى نهائى الدورى الأفريقى لملاقاة الوداد المغربى الذى حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجى التونسى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

قال رولاني موكوينا فى تصريحات للصفحة الرسمية لنادى صن داونز على موقع " أكس " أن الفضل فى تأهل الفريق يأتى للجماهير التى حرصت على مساندة ومؤازرة اللاعبين خلال الآونة الأخيرة.