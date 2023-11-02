شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يخضع لجراحة ناجحة في الركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

خضع المهاجم البرازيلي نيمار لجراحة ناجحة، الخميس، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء أداء الواجب الدولي.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى الخروج خلال مباراة البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام أوروغواي قبل أسبوعين قبل أن يؤكد فحص الرنين المغناطيسي حجم الإصابة.

وخضع لاعب الهلال للعلاج في أحد مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيخرج من المستشفى، السبت، لبدء برنامج التعافي الذي من المتوقع أن يستمر حتى منتصف 2024. ونشر نيمار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي له مع طفليه وعلق عليها «كل شيء سيكون على ما يرام».

وانتقل نيمار إلى الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس/ آب مقابل 90 مليون يورو (96 مليون دولار) لكن لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط، لأنه كان يعاني إصابات عضلية.