شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يبارك إنجاز «الفجيرة للفنون القتالية» في الألعاب العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المشاركة الدولية للرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية في المسابقات والمنافسات داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لأصحاب الإنجازات من الرياضيين، إيماناً بأهمية تطوير القطاع الرياضي للدولة وتعزيز مؤشراته التنافسية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بالديوان الأميري، لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية المشاركين في صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب القتالية العالمية بالرياض، بمناسبة فوزهم بميداليات ذهبية وفضية في فريقَي المبارزة والملاكمة للمنتخب.

وهنّأ سموه اللاعبين بالفوز، مشيداً بجهود الفريق الإداري والفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية في دعم اللاعبين وتشجيعهم على المشاركة في البطولات الرياضية وتحقيق المراكز الأولى، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب وتطوير مهاراتهم الرياضية والوصول إلى منصات التتويج بجدارة واستحقاق.

وحصل اللاعب فارس البلوشي على ذهبية فردي وبرونزية فرق، والهيام البلوشي على برونزية فردي وذهبية فرق، ومهرة عبدالله برونزية فردي وفضية فرق، وميرا الحمادي ذهبية فرق، وأصيلة الزعابي فضية فرق. ومن فريق الملاكمة حصل اللاعب حسين الشمار على ميدالية برونزية.حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وحصل اللاعب فارس البلوشي على ذهبية فردي وبرونزية فرق، والهيام البلوشي على برونزية فردي وذهبية فرق ومهرة عبدالله برونزية فردي وفضية فرق وميرا الحمادي ذهبية فرق وأصيلة الزعابي فضية فرق ومن فريق الملاكمة حصل اللاعب حسين الشمار على ميدالية برونزية.

وعبّر اللاعبون عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، وتشجيع سموّه الدائم لهم نحو تحقيق المزيد من النتائج والمراكز في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية.

ويُذكر أن دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية «الرياض 2023»حظيت باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، ويشارك فيها فقط نخبة اللاعبين من حول العالم، وتضم 16 لعبة قتالية منها المبارزة والملاكمة.

وأشاد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بالإنجازات المتتالية التي حققها لاعبو النادي في مختلف الألعاب والتي تُعد ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها النادي عبر الإعداد الجيد والتدريبات المتواصلة.