شكرا لقرائتكم خبر عن اليوناني ياكوماكيس يتفوق على ميسي في جائزة أفضل لاعب جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق مهاجم أتلانتا يونايتد اليوناني يورغوس ياكوماكيس على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي المتوج أخيراً بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، بنيله جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وحلّ ميسي (36 عاماً) الذي يدافع عن ألوان إنتر ميامي بعد قدومه إلى صفوفه هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني برغم مساهمته في احراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم في أغسطس الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى ست مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث عكّرت إصابة نهاية موسمه الأمريكي، وأبعدته عن فريقه الذي فشل في نهاية المطاف في التأهل إلى الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

واحرز المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عاماً و19 مباراة دولية) القادم من سلتيك غلاسكو الاسكتلندي (2021-2023) وأمضى معظم مسيرته في اليونان، جائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفاً هذا الموسم مع أتلانتا.