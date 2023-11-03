شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. شيتوس للاعبين: فريق ثابت البطل لازم يكسّر الدنيا لأنه حمايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ وائل رياض شيتوس، نجم النادى الأهلى والمنتخب السابق، ضيفا على برنامج كابيتانو فى حلقة اليوم، ووجه رسالة للاعبى فريق ثابت البطل المشارك أمام فريق السياجى.

وقال شيتوس للاعبين خلال الحلقة التى تذاع على قناة أون تايم سبورت: "ثابت البطل حمايا عشان كده الفريق لازم يكسر الدنيا".

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.