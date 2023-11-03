شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك وزد.. وأمين عمر لسيراميكا وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباريات الجمعة، في انطلاق الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"

وأسندت اللجنة مباراة الزمالك وزد إلى محمود ناجي حكما للساحة، ومساعدين سمير جمال ومحمد لطفي والحكم الرابع محمود رشدى، والفار محمد الحنفي ومعاونه محمد الشناوي.

ويدير مباراة سيراميكا وبيراميدز الحكم أمين عمر حكما للساحة، ومساعدين سامي هلهل ومحمد عزازى، والحكم الرابع محمود ناصر، وفي الفار يتواجد عمرو الشناوي ومحمد الغازي.

في حين يدير مباراة الاتحاد وسموحة يديرها الحكم محمود البنا حكما للساحة، ومساعدين هاني خيري وأحمد بكر والحكم الرابع أحمد ناصر، وفي تقنية الفار وائل فرحان ويوسف البساطي.