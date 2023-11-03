شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وأكرم توفيق على هامش مران الأهلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على عقد جلسة خاصة مع أكرم توفيق لاعب الفريق على هامش مران اليوم ،الخميس، في بداية استعدادات المارد الأحمر لمباراة المقاولون العرب بعد غد ، السبت، في الدوري الممتاز "دوري nile ".



اكرم توفيق مع كولر

وظهر أكرم توفيق بمستوى جيد للغاية في مباراة صن داونز أمس بالدوري الأفريقي حيث شارك أساسياً بعد فترة غياب طويلة عن الظهور أساسي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ونال إشادة الخبراء والجهاز الفني والجمهور عقب المباراة رغم وداع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي.

وكشف مصدر داخل الأهلي موقف أكرم توفيق من المشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالدوري، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية خلال المشاركة في مباراة صن داونز أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

أكد المصدر أن أكرم توفيق تعرض لكدمة، لكن لن تعيقه عن التواجد في قائمة مباراة المقاولون، وسيتواجد في مران الفريق الأحمر مساء اليوم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن اللاعب استكمل المباراة بشكل طبيعي، ولم يشك من أية مضاعفات بعد تعرضه للكدمة.

وأستأنف الأهلي تدريباته مستاء اليوم على ملعب التتش استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من دوري nile، بدون الحصول على راحة عقب توديع بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب أمس الأربعاء.