شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي تضامنا مع الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي برئاسة الدكتور شعبان الخطيب، إلغاء حفل افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء هذا القرار تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المتكرر على يد الكيان الصهيوني، واستقر الأمر على أن يكون حفل الافتتاح بشكر رمزي مراعاة لشعور الأشقاء في فلسطين.

ويشارك في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي كل من دول: إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، مصر.

وأقيم أمس الأربعاء الاجتماع الفني الخاص بالبطولة بحضور ساندرا فاول رئيسة لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، وديلون ريتشاردسون مدير التطوير بالاتحاد الدولي، وعزام الزعبي الحكم الدولي الأردني، وممثلي الدول المشاركة.

وتعد هذه البطولة إحدى البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، وقد استعد المنتخب جيدًا لها فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلا من: أندريه اتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت مدربًا عامًا، هاني محمود مدربًا، شعبان يحيى مدربًا، علي محمد إداريًا.

بينما تضم قائمة المنتخب 21 لاعب و 12 لاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “محمد صبحي، محمد سعيد المنياوي، طه عادل، محمود صبري، عبد الباسط مجدي، محمد علي، مظهر تمام، عمرو فاروق، أحمد سمير، عبد الرحمن الشربيني، محمد حسين، حسن العطار، مروان أحمد، هادي صموائيل، عادل محمد مصدق، إبراهيم حامد، منصور صبحي، فؤاد السيد، ممدوح القذافي، مندي أحمد، وحسام الجعفري“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: صباح محمد، إيناس محمد، صفاء محمد، راندا تاج الدين، نادية فكري، ريحاب رضوان، حسناء إبراهيم، أميمة عمر، نادية حسن، فاطمة محروس، إيمان شلبي، ورانيا المرشدي.