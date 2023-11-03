شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. وائل رياض: بحب لقب شيتوس وولادى ليهم نفس اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل رياض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق المدير الفني لمنتخب الشباب، أن لقب شيتوس لا يغضبه بل يُحبه، كما أن ولديه ولدين يحيى وموسى يلعبان في الأهلى ولهما نفس اللقب، وقال شيتوس فى برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة اون سبورت: "بحب اسم شيتوس وولادى الاثنين فى الأهلى اسمهم شيتوس، ولو ماشيين فى النادى وحد قال شيتوس بنرد احنا الثلاثة".

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.