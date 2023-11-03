شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل الاستعداد للمصرى بقيادة طارق مصطفى وعودة سيرجى أكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو فريق البنك الأهلى تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفني الجديد التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وانتظم الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده التي سافر إليها لحضور مراسم تشييع جثمان والدته في مسقط رأسه بكوت ديفوار، الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فيوتشر في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وقررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي توجيه الشكر للقبرصى بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون، وتولي طارق مصطفى مسئولية الإدارة الفنية بدلا منه.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىnile"، حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتذيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىnile" بعدم حصد أى نقاط حتى الآن، حيث تعرض للهزيمة في خمس مباريات أمام كل من طلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وإنبى وفيوتشر.



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تدريب فريق البنك الاهلى (2)



تدريب فريق البنك الاهلى (3)



تدريب فريق البنك الاهلى (4)



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تدريب فريق البنك الاهلى (6)



تدريب فريق البنك الاهلى (7)



تدريب فريق البنك الاهلى (8)



تدريب فريق البنك الاهلى (9)