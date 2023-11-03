شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. شيتوس يكشف كواليس التتويج ببرونزية مونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل رياض شيتوس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق المدير الفني لمنتخب الشباب، كواليس التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للشباب عام 2001 بعد الهزيمة أمام الأرجنين بسباعية.

وقال شيتوس فى برنامج كاييتانو مصر إن المنتخب خسر بنتيجة 7/1 وبعد 15 يوما كنا على منصة التتويج وهو ما يعكس مدى الجهد من الجهاز الفني واللاعبين خلال البطولة، فقد تأثر اللاعبين بالخسارة مثلما دخل هدف فى مرمى الفراعنة أمام الكونغو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ومدى الإحباط، والذى تحول بعد ذلك إلى فرحة بالهدف الذى سجله محمد صلاح ليتأهل منتخبنا إلى التأهل لمونديال روسيا.

وأضاف شيتوس: "لو كنا خسرنا بسبعة من الأرحنتين بمونديال الشباب في زمن السويشيال ميديا.. مكناش خرجنا من الملعب بسبب النقد وهجوم السويشيال".

وقال شيتوس فى برنامج كابيتانو الذى يذاع على قناة اون سبورت: "بحب اسم شيتوس وولادى الاثنين فى الأهلى اسمهم شيتوس، ولو ماشين فى النادى وحد قال شيتوس بنرد احنا الثلاثة".

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.