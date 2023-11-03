7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 2 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 11 / 2023 فى مقدمتها، موقف أكرم توفيق مع الأهلي بعد إصابته بكدمة في مباراة صن داونز.

موقف أكرم توفيق مع الأهلي بعد إصابته بكدمة في مباراة صن داونز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالدوري، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية خلال المشاركة في مباراة صن داونز أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك وزد.. وأمين عمر لسيراميكا وبيراميدز

أعلنت اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباريات الجمعة، في انطلاق الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"

رسميًا.. مصر تواجه جيبوتى 16 نوفمبر على استاد القاهرة 6 مساء

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إقامة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 فى 16 نوفمبر الجارى، فى السادسة مساء على استاد القاهرة.

قائمة الزمالك لمواجهة زد بدورى Nile.. ضم سامسون واستمرار غياب عبد الشافى

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة دورى Nile.

الأهلى يدعم رضا سليم بعد جراحة الكتف: ننتظر عودتك أقوى.. صورة