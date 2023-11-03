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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك وزد.. وأمين عمر لسيراميكا وبيراميدز.
محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك وزد.. وأمين عمر لسيراميكا وبيراميدز
أعلنت اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباريات الجمعة، في انطلاق الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"
رسميًا.. مصر تواجه جيبوتى 16 نوفمبر على استاد القاهرة 6 مساء
قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إقامة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 فى 16 نوفمبر الجارى، فى السادسة مساء على استاد القاهرة.
قائمة الزمالك لمواجهة زد بدورى Nile.. ضم سامسون واستمرار غياب عبد الشافى
أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة دورى Nile.
الأهلى يدعم رضا سليم بعد جراحة الكتف: ننتظر عودتك أقوى.. صورة
حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على تدعيم المغربى رضا سليم لاعب الفريق عقب إجراء عملية جراحة لتثبيت عظمة الترقوة.
السادسة مساء 16 نوفمبر موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال
أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
الأهلى يواجه سيراميكا والجونة فى الدورى 8 و11 نوفمبر
تحدد يومى 8 و11 نوفمبر الجاري موعدا لمباراتى الأهلى أمام سيراميكا والجونة فى الجولة الثانية والرابعة لبطولة الدورى الممتاز من ضمن مؤجلات النادى الأهلى الذى كان يشارك فى بطولة الدورى الأفريقى.
اول مران للأهلى بعد وداع الدورى الأفريقى.. محاضرة كولر وتدريبات استشفائية
بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، على ملعب التتش الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري ( دوري nile) ، دون راحة بعد مباراة صن داونز أمس في الدوري الأفريقي.
موقف أكرم توفيق مع الأهلي بعد إصابته بكدمة في مباراة صن داونز
كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالدوري، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية خلال المشاركة في مباراة صن داونز أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
حرص البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على زيارة العاصمة الإدارية وتفقد المدينة الأولمبية العالمية والملاعب الرياضية وأبدى اعجابه بها مؤكدا أن مصر الرياضية تشهد قفزة هائلة فى المنشآت والملاعب والبنية التحتية .
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