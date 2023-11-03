أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 11 / 2023

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على تدعيم المغربى رضا سليم لاعب الفريق عقب إجراء عملية جراحة لتثبيت عظمة الترقوة.

السادسة مساء 16 نوفمبر موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأهلى يواجه سيراميكا والجونة فى الدورى 8 و11 نوفمبر

تحدد يومى 8 و11 نوفمبر الجاري موعدا لمباراتى الأهلى أمام سيراميكا والجونة فى الجولة الثانية والرابعة لبطولة الدورى الممتاز من ضمن مؤجلات النادى الأهلى الذى كان يشارك فى بطولة الدورى الأفريقى.

اول مران للأهلى بعد وداع الدورى الأفريقى.. محاضرة كولر وتدريبات استشفائية

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، على ملعب التتش الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري ( دوري nile) ، دون راحة بعد مباراة صن داونز أمس في الدوري الأفريقي.