أن بي ايه: الخسارة الأولى لدنفر حامل اللقب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: مُني دنفر ناغتس حامل اللقب بخسارته الأولى هذا الموسم على ارض مينيسوتا تيمبروولفز 89 110 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

واستهل دنفر موسمه بأربعة انتصارات توالياً، بيد انه لقي مواجهة عنيدة من مينيسوتا على ملعب تارغت سنتر في مينيابوليس.

وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجّل للفائز مع 24 نقطة، فيما أضاف الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 21، في مباراة حقق فيها مينيسوتا تقدماً بلغ 19 نقطة بين الشوطين. وقدّم الفرنسي رودي غوبير أداء دفاعياً قوياً ملتقطاً 12 متابعة.

في المقابل، كان أفضل لاعب في الدوري مرتين العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل لدنفر مع 25 نقطة، 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

قال موزّع مينيسوتا مايك كونلي صاحب 17 نقطة "ببساطة، أظهرنا قدراتنا. نعرف انه بمقدورنا أن نكون فريقاً رائعاً. يجب أن نتماسك على مدى كل أرباع المباراة".