جابر تتبرّع للفلسطينيين "من الصعب التركيز على كرة المضرب"

الرياص - اسماء السيد - كانكون (المكسيك): قالت النجمة التونسية وهي متأثرة جدًا إنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب والمقامة في كانكون المكسيكية، الى الفلسطينيين، وذلك بعدما ثأرت من خسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون الاربعاء 6 4 و6 3.

وبعد ان حقّقت فوزها الاول هذا الاسبوع ضمن منافسات البطولة الختامية في كانكون اثر خسارتها امام الاميركية كوكو غوف في المباراة الاولى، تحدثت جابر وهي في غاية التأثر وتذرف الدموع في المقابلة التي تقام على ارض الملعب.

وقالت اللاعبة العربية الوحيدة التي وصلت إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "أنا سعيدة للغاية بالفوز، لكنني لم أكن سعيدة في الآونة الأخيرة".

وأضافت جابر وهي تنهار بالبكاء، قبل أن تتمالك نفسها بما يكفي للحديث عن الصراع بين إسرائيل وحماس "الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة".

وقالت "من الصعب للغاية رؤية الأولاد والاطفال يموتون كل يوم".

وتابعت جابر حديثها "إنه أمر مفجع، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين. لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز فقط، بالتزامن مع ما يحدث. أنا آسفة يا رفاق، من المفترض أن يكون الأمر متعلقًا بكرة المضرب، لكن من المحبط للغاية مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم".

واردفت "أنا آسفة، هذه ليست رسالة سياسية، إنها مجرد إنسانية. أريد السلام في هذا العالم وهذا كل شيء".

مواقع التواصل

وفي وقت لاحق، خلال المؤتمر الصحافي الذي يلي المباراة، كشفت ابنة الـ 29 عامًا ان التركيز على كرة المضرب مثّل تحديًا كبيرًا في هذا الوقت.

وقالت جابر "أحاول الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي قدر الإمكان، لكن الأمر صعب للغاية".

وتابعت "تتصفح مقاطع الفيديو والصور، إنها صور مروعة، صور فظيعة كل يوم. إنها لا تساعدني على النوم أو التعافي بشكل جيد، وأسوأ شيء هو أنني أشعر باليأس".

وأضافت جابر "ربما يساعد التبرع ببعض المال قليلاً في التغلب على ما مروا به. لكنني أعلم أن المال لا يعني أي شيء بالنسبة لهم الآن. لذلك أتمنى الحرية للجميع والسلام الحقيقي للجميع".