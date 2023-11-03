الامارات | بقرار آسيوي.. اعتبار الاتحاد السعودي فائزاً على سيباهان الإيراني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، فريق سيباهان الإيراني خاسراً في مباراته أمام ضيفه الاتحاد السعودي صفر-3 ضمن دوري أبطال آسيا التي كانت مقررة في الثالث من أكتوبر الماضي، وألغيت بسبب اعتراض الفريق الزائر حول وضع لافتات ورموز سياسية داخل الملعب.

كما حذّر الاتحاد القاري سيباهان «بوجوب إزالة أي لافتات ذات مدلول سياسي من ملعب نفش جاهان في أصفهان في كل المباريات المستقبلية ضمن البطولات القارية»، ملوّحاً بعقوبات أقسى حال تكرار المخالفة.