الهلال في اختبار صعب أمام الفتح في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الهلال لخوض مواجهة جديدة أمام الفتح، غدا الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، من تسعة انتصارات وتعادل في مباراتين، بينما يحتل الفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فاز في سبع مباريات وتعادل كما خسر في مباراتين.

الهلال استعاد مستوياته الكبيرة وواصل نتائجه الإيجابية، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري وضعته في الصدارة منفرداً بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، ويتطلع إلى تحقيق فوز جديد يوسع من خلاله الفارق أو يبقي الفارق الحالي.

ويسير الفتح بشكل جيد في الدوري، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري السعودي، ويبحث عن الفوز الخامس توالياً أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للمنافسة على مراكز المقدمة.

تنطلق صافرة مباراة الهلال والفتح في مساء الجمعة، عند دقات الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.