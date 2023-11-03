6 غيابات عن الزمالك أمام زد

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 6 لاعبين خلال المواجهة المقبلة أمام زد المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب 6 لاعبين هم محمود علاء وعمرو السيسي وعبدالله جمعة ومحمد حسام بيسو بسبب وجهة نظر فنية فيما جاء غياب مصطفى شلبي لاستمرار تأهيله في ظل إصابتة بكدمه في وجه القدم واستبعد محمد عبد الشافي لاستمرار تأهيله في ظل إصابتة بالعضلة الخلفية.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وزد، في إطار مواجهات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد زد في المركز الثالث، ولديه 9 نقاط أيضًا.