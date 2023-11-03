طائرة الزمالك يهزم الاتحاد وديا استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الاتحاد السكندري بنتيجه 4/0وذلك في المباراة الوديه التي أقيمت بينهما اليوم علي صاله محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي

25/17

25/18

29/27

27/25

واتفق الجهاز الفني بقيادة أحمد عاشور المدير الفني لفريق الزمالك مع المدير الفني للاتحاد على إقامة المباراة علي 4 أشواط.

يذكر ان فريق الزمالك حقق الثنائية المحليه الموسمين الماضيين بالفوز بطولتي الدوري والكاس

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة من: أحمد عاشور مديرا فنيًا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبدالرازق إداريا

