طائرة الزمالك يهزم الاتحاد وديا استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الاتحاد السكندري بنتيجه 4/0وذلك في المباراة الوديه التي أقيمت بينهما اليوم علي صاله محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي
25/17
25/18
29/27
27/25
واتفق الجهاز الفني بقيادة أحمد عاشور المدير الفني لفريق الزمالك مع المدير الفني للاتحاد على إقامة المباراة علي 4 أشواط.
يذكر ان فريق الزمالك حقق الثنائية المحليه الموسمين الماضيين بالفوز بطولتي الدوري والكاس
ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة من: أحمد عاشور مديرا فنيًا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبدالرازق إداريا