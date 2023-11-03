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طائرة الزمالك يهزم الاتحاد وديا استعدادا للموسم الجديد

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الاتحاد  السكندري بنتيجه 4/0وذلك في المباراة الوديه التي أقيمت بينهما اليوم علي صاله  محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك 
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي 
25/17
25/18
29/27
27/25

واتفق الجهاز الفني بقيادة أحمد عاشور المدير الفني لفريق الزمالك مع المدير الفني للاتحاد على إقامة المباراة علي 4 أشواط.

يذكر ان فريق الزمالك حقق الثنائية المحليه الموسمين الماضيين  بالفوز بطولتي الدوري والكاس

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة من: أحمد عاشور مديرا فنيًا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبدالرازق إداريا
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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