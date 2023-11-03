الزمالك يفاوض كالوشا ويحسم موقف ثنائي الدفاع من التجديد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في مفاوضات مع نادي إنبي من اجل الحصول على خدمات اللاعب أحمد كالوشا، لدعم دفاع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى العديد من مدافعي الفريق في الموسم الجاري.

يعاني الزمالك في الفترة الاخيره دفاعيًا بسبب إصابة محمود الونش والزناري وعبدالمجيد في أكثر من مرة، ويحتاج الجهاز الفني بقيادة المدرب خوان كارلوس أوسوريو لاعب جديد في قلب الدفاع بعد حسم موقف الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالغني.

موقف الزمالك من التجديد لمحمود علاء ومحمد عبدالغنى

ينتهي تعاقد محمود علاء مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي كذلك الأمر بالنسبة لمحمد عبدالغني، ويحق للثنائي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، في نفس الوقت الذي أشاد فيه مسئولي الفارس الأبيض بمستوى كالوشا وسط تحمس كبير من جانب الإدارة في التعاقد مع اللاعب.

ينتهي تعاقد أحمد كالوشا مع إنبي بعد موسمين في 30 يونيو من عام 2025، وأن صاحب الـ 25 عام تلقى عروض من الزمالك والاهلي مؤخرًا.

يمتلك نادي الزمالك في خط الدفاع حاليًا كل من محمود علاء ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى حمزة المثلوثي الذي يتم توظيفه أيضًا في مركز المدافع.