حقيقة استغناء الأهلي عن موديست في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - تتزايد الأصوات المطالبة برحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد ظهوره بمستوى متواضع، خاصة أمام صن دوانز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة استغناء الأهلي عن موديست في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تليفزيونية أن مارسيل كولر اختار موديست من بين 27 لاعبا مرشحاً للانضمام للنادي الأهلي في الصيف الماضي.

وأشار شوبير أنه لا نية داخل الأهلي، لرحيل أنتوني موديست عن الفريق الأحمر في انتقالات يناير.

وانضم موديست صاحب الـ35 عاماً، إلى صفوف الأهلي المصري في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله عن بروسيا دورتموند.

وودع الأهلي، بطولة الدوري الأفريقي على يد صن داونز بعد الخسارة في ذهاب دور نصف النهائي بهدف قبل التعادل السلبي في الإياب بالقاهرة.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز بملاقاة المقاولون العرب في تمام السابعة مساء بعد غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وبدأ الفريق الأحمر مباشرة من دون راحة تدريباته استعدادًا للمواجهة ، عقب الخروج من مسابقة الدوري الأفريقي أمس على يد صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي على ستاد القاهرة والخسارة بهدف دون رد ذهابًا.