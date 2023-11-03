لجنة الانضباط السعودية تقرر إيقاف طارق حامد

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعب الوسط المصري إيقاف طارق حامد لاعب نادي ضمك.

وأعلنت لجنة الانضباط إيقاف طارق حامد مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج وأوضحت "الانضباط" قرار الإيقاف غير قابل للاستئناف.

وخسر فريق ضمك أمام الخليج بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف، وحجز الخليج مقعدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.

ويشهد ر ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين نهائي مبكر بين الشباب والنصر، فيما سيصطدم الهلال بالتعاون.

إيقاف تاليسكا

كما فرضت لجنة الانضباط عقوبة على أندرسون تاليسكا لاعب النصر مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وأفادت: "على اللاعب دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، والقرار غير قابل للاستئناف".