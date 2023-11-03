وفاة أسامة فلوح لاعب الوداد المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - توفي أسامة فلوح لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي إثر حادث سير تعرض له قبل ثلاثة أسابيع.

وتعرض أسامة فلوح لحادث سير يوم 11 أكتوبر الماضي بعد اصطدام سيارة كان على متنها رفقة آخرين بشاحنة كبيرة، وانتقل فلوح إلى أحد المستشفيات ليخوض رحلة العلاج من إصابات بليغة وكسور، انتهت بوفاته.

ونعى نادي الوداد، وفاة لاعبه في بيان رسمي، الذي توفي قبل أيام قليلة من مواجهة صن داونز في نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وانضم أسامة فلوح صاحب 23 عاما، إلى الوداد البيضاوي لدعم الجبهة اليمني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فيما لم يشارك خلال الفترة الماضية بالمباريات.

وسبق أن لعب أسامة فلوح لأندية ستراسبورج الفرنسى وأنجيه الفرنسى والفتح الرباطى المغربى.

ومن المقرر أن يخوض الوداد مواجهة قوية أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري السوبر الإفريقي يومي 5 نوفمبر ذهابًا و11 من الشهر ذاته إيابًا.

بيان الوداد

أسامة فلوح في ذمة الله

بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح، وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والاطقم والاداريين، وجميع المستخدمين، الى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون.