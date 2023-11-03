نيمار ودجانيني أبرز الغائبين عن مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مباراة الهلال والفتح عدة غيابات بارزة من الجانبين، قبل المواجهة المقررة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويغيب عن الهلال نجمه البرازيلي نيمار إلى نهاية الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبي، بينما يفتقد الفتح مهاجمه الأفريقي دجانيني تافاريس بسبب الإصابة

ويتسلح الهلال بمجموعة من نجومه هم البرازيلي مالكوم فيليبي، والصربي الكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني وسالم الدوسري المتوج قبل أيام بجائزة أفضل لاعب آسيوي.

ويستعيد الفتح نجمه الجزائري سفيان بن دبكة في حالة اكتمال جاهزيته، بجانب اعتماده على أبرز نجومه أمام الهلال وهم

المغربي مروان سعدان ومواطنه مراد باتنا والبلجيكي دينايير والأرميني لوكاس زيلارايان والإسباني كريستيان تيو، ومختار علي.

تنطلق صافرة مباراة الهلال والفتح في مساء الجمعة، عند دقات الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، من تسعة انتصارات وتعادل في مباراتين، بينما يحتل الفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فاز في سبع مباريات وتعادل كما خسر في مباراتين.جه