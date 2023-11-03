رومارينيو على بعد خطوة من معادلة إنجاز حمدالله أمام الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب النجم البرازيلي رومارينيو لاعب فريق نادي الاتحاد السعودي من معادلة رقم زميله عبدالرزاق حمدالله، وذلك في المنافسات التي تجمع بين العميد أمام فريق الشباب بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

رومارينيو يقترب من معادلة إنجاز حمدالله أمام الشباب

نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في أن يسجل 7 أهداف في شباك نادي الشباب والتي كانت مع فريقين حينما كان لاعبًا في صفوف النصر ومع العميد في الفترة الحالية، ويقترب منه البرازيلي رومارينيو على بعد هدف وحيد.

سجل رومارينيو 6 أهداف في شباك نادي الشباب بمختلف المسابقات 4 منها في مسابقة الدوري وهدفين في البطولة العربية للأندية الأبطال، على الجانب الأخر حمدالله الذي سجل 7 أهداف 4 منها مع نادي النصر و3 اهداف مع نادي الاتحاد.

يعتبر مختار فلاتة "المخ" هو الهداف التاريخي لنادي الاتحاد في شباك نادي الشباب برصيد 12 هدف، ويبتعد حمدالله بفارق 5 أهداف عن نجم العميد السابق.

تعتبر مباراة الاتحاد والشباب اليوم الجمعة هي المواجهة رقم 33 في تاريخ مواجهات الفريقين من عمر منافساتهم بدوري المحترفين بعد تغير مسمى البطولة في عام 2008.