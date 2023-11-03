مباراة مانشستر يونايتد وفولهام تشهد حضور أول حكمة في الدوري الإنجليزي

تشهد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، والمقرر لها عصر غد السبت، في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حضور تحكيمي نسائي لأول مرة.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على فولهام، في تمام الثانية والنصف ظهر غد السبت، في افتتاج منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستشهد المباراة بين مانشستر يونايتد ومضيفه فولهام، وجود الحكمة الإنجليزية ريبيكا ويلش، بعدما أسندت لجنة الحكام الإنجليزية للحكمة مهام الحكم الرابع في المباراة.

وأصبحت ريبيكا ويلش هي أول حكمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يستضيفها ملعب كرافن كوتينج، بين مانشستر يونايتد ضد فولهام.

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ومن جانبها قالت، شبكة “سكاي سبورتس” عن الحكمة:” ريبيكا ويلش حققت صعودا سريعا في صفوف التحكيم العام الماضي، عندما تولت إدارة مباراة برمنغهام سيتي وبريستون نورث في يناير الماضي، لتصبح أول سيدة تحكم بطولة دوري الدرجة الأولى “.

وتولت مسؤولية إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في عامي 2017 و2020، وتمت ترقيتها إلى فئة النخبة من الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ذلك العام عندما تركت وظيفتها كمسؤولة في الخدمة الصحية الوطنية.