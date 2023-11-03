7 معلومات عن ريبيكا ويلش أول حكمة في الدوري الإنجليزي

تواصل ريبيكا ويلش الحكمة الإنجليزية كتابة التاريخ في ملاعب كرة القدم، بعدما تم تعيينها حكمًا رابعًا في مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في البريميرليج.

وأصبحت ريبيكا ويلش هي أول حكمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تم تعيينها من قبل لجنة الحكام الرئيسية، لتواصل الصعود في المسابقات المحلية.

وفيما يلي أبرز المعلومات والمحطات البارزة في حياة ريبيكا ويلش الحكمة الإنجليزية…

1- تبلغ ريبيكا ويلش من العمر 39 عامًا، وكانت تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية قبل أن تتفرغ لعملها كحكمة.

2- بدأت عملها في التحكيم منذ عام 2010، بعد حصولها على الرخصة الدولية.

3- بدأت إدارة المباريات من الدوري الإنجليزي للسيدات.

4- تولت تحكيم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات نسختي 2017 و2020، والدرع الخيرية 2020.

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5- أصبحت أول حكمة تدير مباراة للرجال في تاريخ الدوريات المحترفة، بعدما أدارت مباراة هاروجيت تاون وبورت فايل ضمن فعاليات دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي 2021.

6- أُضيفت ويلش إلى قائمة حكام النخبة النساء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتصبح حكمة للقاءات الدولية في 2020

7- أصبحت أول امرأة تدير مباراة للرجال في كأس الاتحاد، خلال مباراة برمنجهام سيتي ضد بليموت أرجايل، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي، في 2022.