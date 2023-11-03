ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق الجولة 10

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الألماني، قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة المقرر بدأها مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري.

ويشهد اليوم الجمعة، إقامة مباراة واحدة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي دارمشتات ونظيره بوخوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة، بينما يأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد بوروسيا دورتموند، في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، قبل المباراة المرتقبة بين آخر فريقين، في الجولة 10.

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وجاء ترتيب الدوري الألماني كالتالي:

1- باير ليفركوزن برصيد 25 نقطة

2- بايرن ميونخ برصيد 23 نقطة.

3- شتوتجارت برصيد 21 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند برصيد 21 نقطة.

5- لايبزيج برصيد 20 نقطة.

6- هوفنهايم برصيد 18 نقطة.

7-اينتراخت برصيد 14 نقطة.

8- فرايبورج برصيد 13 نقطة.

9- فولفسبورج برصيد 12 نقطة.

10- اوجسبورج برصيد 11 نقطة.

11- مونشجلادباخ برصيد 9 نقاط.

12- فيردربريمن برصيد 9 نقاط.

13- هايندهايم برصيد 7 نقاط.

14- دارمشتات برصيد 7 نقاط.

15- يونيون برلين برصيد 6 نقاط.

16- بوخوم برصيد 5 نقاط.

17- كولن برصيد 4 نقاط.

18- ماينز برصيد 3 نقاط.