جلسة خاصة بين كولر وأكرم توفيق في الاهلي.. ما السبب؟

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، جلسة خاصة مع أكرم توفيق، قبل مران أمس الخميس.

مارسيل كولر حرص على الاجتماع مع أكرم توفيق بتواجد أحمد جاب الله طبيب الاهلي، حتى يطمئن على حالته الصحية بعد الكدمة التي تعرض لها خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، الأخيرة التي انتهت بمغادرة الأحمر لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وخضع أكرم توفيق لتدريبات استشفائية، على أن يتم حسم موقفه النهائي من مباراة الاهلي أمام المقاولون العرب، في المران الختامي اليوم الجمعة.

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ويستعد الاهلي نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.