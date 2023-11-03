شوبير يوضح موقف الاهلي من رحيل موديست في يناير

حسم النادي الاهلي موقفه من رحيل مهاجمه الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت أنباء عن رغبة الاهلي في التخلص من مهاجمه الفرنسي في يناير المقبل بسبب ظهور اللاعب بشكل متواضع مع الفريق منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري.

ونفى الإعلامي أحمد شوبير رغبة الاهلي في التخلص من موديست، مؤكدًا أن الحديث حول رحيل اللاعب في يناير عار تماما عن الصحة، ولا أساس له على الإطلاق.

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وواصل: “موديست باق مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، ولن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأردف: “هناك قناعة كبيرة من جانب الجهاز الفني للنادي الاهلي باللاعب، وكولر متمسك ببقائه، ويرغب في منحه مزيدًا من الوقت، لاسيما وأنه يرى أن اللاعب سيظهر مستواه الفني الحقيقي خلال قادم المباريات”.

واختتم تصريحاته: “تم عرض أكثر من 27 سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب على كولر الصيف الماضي، إلا أنه هو من تمسك بضم موديست”