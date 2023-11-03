الكشف عن موعد مشاركة رضا سليم في تدريبات الاهلي

كشف أشرف محرم الطبيب المعالج للمغربي رضا سليم نجم النادي الاهلي، تطورات حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها بالأمس.

وتعرض رضا سليم لاعب الاهلي لكسر في الترقوة، خلال مباراة الفريق ضد صن داونز في دوري السوبر الأفريقي، ليتأكد غيابه 3 أشهر.

وقال طبيب اللاعب في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” خالد عبد الفتاح أصيب بكسر في الترقوة أيضًا وأجرى له عملية جراحية لكنه غاب عن الملاعب شهرين فقط “.

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وأضاف:” إصابة رضا سليم تحتاج لفترة علاج وتأهيل يستغرق 3 أشهر قبل العودة للملاعب مرة أخرى، مؤكدًا أنه بعد شفاء اللاعب الإصابة لن يكون لها تأثير على أداءه “.

وتابع:” اللاعب أصيب بكسر في عظمة الترقوة منذ 4 سنوات أيضًا لكن في كتفة الأيمن، الشد العصبي والتوتر والأحداث التي تكون في الملعب تجعل اللاعب غير مهتم بما يحدث له حينما يصطدم بزميله أو إذا حدث تدخل عنيف من لاعب آخر لأنه مهتم بالحصول على الكرة فقط “.