إيقاف طارق حامد مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب إشارته الغير لائقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أصدرت لجنة الأخلاق والانضباط قرارًا بإيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك المباراتين القادمتين؛ بسبب حركة غير أخلاقية قام بها اللاعب في المباراة الماضية أمام فريق الخليج.

والتقطت عدسات الكاميرات حركة غير أخلاقية قام بها طارق حامد أثناء حديثه مع مواطنه محمد شريف، بعد خروج فريقه في مباراة دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت لجنة الانضباط أنه بعد التحقيق في الواقعة غير الأخلاقية، سيتم تغريم طارق حامد مبلغ 20 ألف ريال.

ومن المقرر أن يغيب طارق حامد المحترف ضمن صفوف فريق ضمك السعودي، عن مباراة الجولتين المقبلتين لفريقه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

كما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف تاليسكا لاعب النصر السعودي مباراة واحدة، بعد طرده مباشرة وحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الاتفاق.

سيتم تنفيذ عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة في مسابقة كأس الملك وفقًا للفقرة 3 من المادة 17 وتنفيذ عقوبة الإيقاف في الدوري السعودي، وفقًا للفقرة 6 من المادة 18.