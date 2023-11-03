عدلي القيعي عن إصابة رضا سليم: "كسر الترقوة إصابة غلسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

علق عدلي القيعي، رئيس شركة النادي الأهلي، على كثرة الإصابات التي تضرب لاعبي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الموسم الجاري، وآخرها إصابة رضا سليم.

وقال "القيعي"، في برنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، اليوم الخميس، إن إصابة رضا سليم قدرية والاصابة "غلسة" هي ليست خطر لكن تأخذ وقت طويل في العلاج، متابعًا: "الإصابات عمالة تيجي في اللاعيبة اللي محتاجها الفريق وربنا يحمي لاعيبتنا من الإصابات ونتمنى القادم يكون أفضل".

أجرى المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، بعد تعرضه للإصابة بكسر مضاعف في عظمة الترقوة خلال مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وتأكد غياب رضا سليم عن فريقه لمدة 3 أشهر، وتعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة.

ومن المؤكد أن يغيب رضام سليم عن مباريات الأهلي في الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، حيث من المتوقع عودته في بداية شهر فبراير العام القادم.

وفشل الأهلي في التأهل لنهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعد الخروج على يد فريق ماميلودي صن داونز، بالتعادل في استاد القاهرة 0/0 والخسارة في جنوب أفريقيا 0/1.