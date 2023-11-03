بعد تأكد من غيابه 3 أشهر.. تعرف على البرنامج العلاجي للمغربي رضا سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف الدكتور أشرف محرم نائب رئيس نادي الصيد وأستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، تفاصيل جديدة عن إصابة المغربي رضا سليم لاعب الأهلي.

وأصيب رضا سليم أمس في مباراة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز بعد نزوله بدقيقتين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وتعرض رضا سليم لكسر مضاعف بكسر في عظمة الترقوة، ليجري عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة وتركيب مسامير، ليتأكد غياب اللاعب عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر.

وقال "محرم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي"، اليوم الخميس، إن اللاعب لديه برنامج علاجي يجب الالتزام به تمهيدًا لتأهيله خلال فترة الإصابة.

وأضاف أنه في أول أسبوع مسموح له بالجري واستخدام صالة الجيم والقدمين، ثم بعدها بأسبوعين سوف يستطيع اللاعب الركض وعمل سبرنتات ولعب بدون كرة، لكن غير مسموح للاعب بالالتحامات حتى يشفى تمامًا من الإصابة.

وأكمل، قائلًا: "الكسر مش هيبقى ليه تأثير على اللاعب بعد الشفاء، وأنا من شهرين ونصف عملت عملية جراحية في خالد عبدالفتاح بسكر في الترقوة، لكن إصابته كانت اخف شوية من إصابة زميله رضا سليم".